Kazandığı yarışmalar sayesinde zengin oldu: Formülü anlattı, ritüelleri şaşırttı

Fransa'da yayımlanan popüler bilgi yarışması, ''Öğle Saatinin On İki Vuruşu (Les Douze Coups de Midi)'' en çok izlenenler arasına bu kez bir yarışmacı sayesinde girdi. 22 yaşındaki Émilien isimli bir genç, başarısıyla dünya gündemine damga vurdu. Yarışmayı 646 kez kazanan Émilien, 'bir bilgi yarışmasından multimilyoner olan ilk Fransız' olarak tanımlandı.

YARIŞMALAR SAYESİNDE ZENGİN OLDU

The Guardian'ın haberine göre, Émilien, yarışmalardan bugüne kadar 2.5 milyon euronun üzerinde para ödülü kazandı. Tek kazanç ise bu dudak uçuklatan para olmadı. Şimdiye kadar paranın yanı sıra 23 otomobil, elektronik ev aletleri, televizyonlar, mutfak ekipmanları, müzik aletleri ve çok sayıda farklı ödülün sahibi oldu. Fakat Émilien'in hiç lüks bir hayatı yok. Hatta evinde lüks sayılabilecek sadece yeni bir tost makinesi var.

PANDEMİDE DURMADAN ÇALIŞTI

Émilien'in başarısı ise inanılmaz derecede güçlü hafızasından geliyor. Çalışma disiplinine sahip genç yarışmacı, pandemi sürecinde ne kadar bilgi yarışması varsa hepsini izlediğini ve buradaki soruları cevaplarıyla beraber ezberlediğini söylüyor. Genelde gününün 16-17 saatini bu çalışmayla geçirdiğini söyleyen Émilien, sunucu henüz soruyu tamamlamadan cevabı veriyor.

BAZI RİTÜELLERİ VAR

Émilien'in bazı ritüelleri de var. Her zaman aynı kapıdan stüdyoya giriş yapıyor, su şişesini aynı yere koyuyor ve her seferinde önceden bir kaşık elma püresi yemiş oluyor. Ayrıca yarışmaya uyumsuz çoraplar giyerek geliyor. Elma püresini tüketemediği günlerde “konsantrasyonun bozulduğunu” söylüyor.

Émilien’in geniş bilgi dağarcığı; Rönesans resminden nükleer güç sistemlerine, artistik patinajdan Yunan mitolojisine, rap müziğinden kokteyl tariflerine kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik, yarışmanın izlenme oranını 7 milyonun üzerine çıkardı. Genç yarışmacı, gösterişsiz tavrı, sakinliği ve istikrarlı çalışmasıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.