15°
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu: İki ülke sıkı rekabet içinde

Kasım 23, 2025 09:57
1
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu. Altın rezervlerinin yüzde 85'inden fazlası sadece 10 ülkede mevcut. İki ülke arasında ise altın konusunda sıkı bir rekabet var. 

2
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu

7 TRİLYON DOLARI AŞAN ALTIN REZERVİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünyadaki altın zengini ülkeler belli oldu. Rusya ve Avustralya arasındaki rekabet listede net olarak görülüyor. İlk 10 ülke dünyadaki işlenmemiş altın rezervlerinin yüzde 85’inden fazlasını oluşturuyor. Yer altında bulunan bu rezervlerin toplam değerinin ise 7 trilyon doları aştığı hesaplanıyor.

 

3
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu

RUSYA VE AVUSTRALYA ARASINDA SIKI REKABET

En çok altını olan ülkeler arasında Rusya birinci sırada sırada fakat bazı tahminlere göre, Avustralya son zamanlarda zirveye oymuyor hatta Rusya'yı sollamış da olabilir. Her iki ülke, küresel altın rezerv hacminin yüzde 40’ını tek başına oluşturuyor.

 

4
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu

RUSYA'NIN ZENGİNLİĞİ

Rusya'daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’da, özellikle Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da bulunuyor.

 

5
Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu

LİSTEDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin liderlerini ise Güney Afrika, Endonezya takip ediyor. Gelişmekte olan ülkeler altın piyasasında ön plana çıkıyor. Endonezya 3 bin 800 tonluk rezerviyle 4. sırada yer alıyor.

 

6
Dünyada en çok altını olan ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre en çok altını olan ülkeler şu şekilde:

1. Rusya – 12.000 ton

7
Dünyada en çok altını olan ülkeler

2. Avustralya – 12.000 ton

 

8
Dünyada en çok altını olan ülkeler

3. Güney Afrika – 5.000 ton

 

9
Dünyada en çok altını olan ülkeler

4. Endonezya – 3.800 ton

 

10
Dünyada en çok altını olan ülkeler

5. Kanada – 3.200 ton

 

11
Dünyada en çok altını olan ülkeler

6. Çin – 3.100 ton

 

12
Dünyada en çok altını olan ülkeler

7. ABD – 3.000 ton

 

13
Dünyada en çok altını olan ülkeler

8. Peru – 2.500 ton

 

14
Dünyada en çok altını olan ülkeler

9. Brezilya – 2.400 ton

 

15
Dünyada en çok altını olan ülkeler

10. Kazakistan – 2.300 ton

 

16
Dünyada en çok altını olan ülkeler

11. Özbekistan – 1.800 ton

 

17
Dünyada en çok altını olan ülkeler

12. Meksika – 1.400 ton

 

18
Dünyada en çok altını olan ülkeler

13. Gana – 1.000 ton

 

19
Dünyada en çok altını olan ülkeler

14. Mali – 800 ton

 

20
Dünyada en çok altını olan ülkeler

15. Kolombiya – 700 ton

 

21
Dünyada en çok altını olan ülkeler

16. Tanzanya – 400 ton

