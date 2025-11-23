Dünyada en çok altını olan ülkeler belli oldu: İki ülke sıkı rekabet içinde

Kategoriler
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu. Altın rezervlerinin yüzde 85'inden fazlası sadece 10 ülkede mevcut. İki ülke arasında ise altın konusunda sıkı bir rekabet var.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, dünyadaki altın zengini ülkeler belli oldu. Rusya ve Avustralya arasındaki rekabet listede net olarak görülüyor. İlk 10 ülke dünyadaki işlenmemiş altın rezervlerinin yüzde 85’inden fazlasını oluşturuyor. Yer altında bulunan bu rezervlerin toplam değerinin ise 7 trilyon doları aştığı hesaplanıyor.
En çok altını olan ülkeler arasında Rusya birinci sırada sırada fakat bazı tahminlere göre, Avustralya son zamanlarda zirveye oymuyor hatta Rusya'yı sollamış da olabilir. Her iki ülke, küresel altın rezerv hacminin yüzde 40’ını tek başına oluşturuyor.
Rusya'daki en büyük altın yatakları Sibirya ve Uzak Doğu’da, özellikle Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da bulunuyor.
Listenin liderlerini ise Güney Afrika, Endonezya takip ediyor. Gelişmekte olan ülkeler altın piyasasında ön plana çıkıyor. Endonezya 3 bin 800 tonluk rezerviyle 4. sırada yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre en çok altını olan ülkeler şu şekilde:
1. Rusya – 12.000 ton
2. Avustralya – 12.000 ton
3. Güney Afrika – 5.000 ton
4. Endonezya – 3.800 ton
5. Kanada – 3.200 ton
6. Çin – 3.100 ton
7. ABD – 3.000 ton
8. Peru – 2.500 ton
9. Brezilya – 2.400 ton
10. Kazakistan – 2.300 ton
11. Özbekistan – 1.800 ton
12. Meksika – 1.400 ton
13. Gana – 1.000 ton
14. Mali – 800 ton
15. Kolombiya – 700 ton
16. Tanzanya – 400 ton