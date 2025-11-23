Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Korkulan oldu: H5N5 virüsü ilk kez bir insana bulaştı ve ölüm kayda geçti

ABD'nin Washington eyaletinde korkulan oldu. 'Öngörülemez virüs' ilk kez bir insana bulaştı ve hasta hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün ilk kez bir insana geçmesi ve ölüme neden olması endişeleri bir hayli artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Korkulan oldu: H5N5 virüsü ilk kez bir insana bulaştı ve ölüm kayda geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:05

ABD'nin Washington eyaletinde şimdiye kadar sadece hayvanlarda görülen virüs ilk kez bir insanda görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve endişelere neden olan bu haberin ardından korkutan bir diğer haber de geldi. Yetkililer, dünyadaki ilk H5N5 virüsü kaynaklı insan ölümünün kayda geçtiğini duyurdu.

Korkulan oldu: H5N5 virüsü ilk kez bir insana bulaştı ve ölüm kayda geçti

'KARIŞIK EVCİL KÜMES HAYVANI SÜRÜSÜ' DETAYI

Eyalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre hastanın altta yatan ciddi sağlık sorunları vardı. Ayrıca hastanın, Pasifik kıyısındaki Grays Harbor County'deki evinin arka bahçesinde karışık bir evcil kümes hayvanı sürüsü beslediği öğrenildi. Washington Post'un haberine göre, hasta adamın beslediği kuşlardan ikisi yakın zamanda öldü. Yetkililer, virüse maruz kalmanın kaynağının bu kuşlar olabileceğini belirtti.

Korkulan oldu: H5N5 virüsü ilk kez bir insana bulaştı ve ölüm kayda geçti

H5N5 KUŞ GRİBİ TÜRÜ

H5N5 virüsü bir türü. Fakat ilk kez bu tür bir insanda görülüyor. Salgın bilimciler bu durumun yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sağlık yetkilileri, halk için riskin düşük olduğunu fakat viral evrimin 'öngörülemez' olduğunu ifade ettiler.

Öte yandan kuş gribinin bir diğer türü olan H5N1 2022 yılından beri ABD'de yaygın ancak H5N5 türü ilk kez bir insanda tespit edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ölümcül maymun çiçeği (mpox) virüsü Avrupa'da yayılıyor: Uzmanlardan 'aşı kıtlığı' uyarısı
'Öngörülemez' virüs ilk kez bir insanda tespit edildi! Erkek hasta araştırılıyor
ETİKETLER
#Sağlık
#kuş gribi
#virüs
#H5n5
#İnsan Vaka
#Dünya Haberleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.