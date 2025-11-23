Korkulan oldu: H5N5 virüsü ilk kez bir insana bulaştı ve ölüm kayda geçti

ABD'nin Washington eyaletinde şimdiye kadar sadece hayvanlarda görülen virüs ilk kez bir insanda görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve endişelere neden olan bu haberin ardından korkutan bir diğer haber de geldi. Yetkililer, dünyadaki ilk H5N5 virüsü kaynaklı insan ölümünün kayda geçtiğini duyurdu.

'KARIŞIK EVCİL KÜMES HAYVANI SÜRÜSÜ' DETAYI

Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre hastanın altta yatan ciddi sağlık sorunları vardı. Ayrıca hastanın, Pasifik kıyısındaki Grays Harbor County'deki evinin arka bahçesinde karışık bir evcil kümes hayvanı sürüsü beslediği öğrenildi. Washington Post'un haberine göre, hasta adamın beslediği kuşlardan ikisi yakın zamanda öldü. Yetkililer, virüse maruz kalmanın kaynağının bu kuşlar olabileceğini belirtti.

H5N5 KUŞ GRİBİ TÜRÜ

H5N5 virüsü bir kuş gribi türü. Fakat ilk kez bu tür bir insanda görülüyor. Salgın bilimciler bu durumun yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sağlık yetkilileri, halk için riskin düşük olduğunu fakat viral evrimin 'öngörülemez' olduğunu ifade ettiler.

Öte yandan kuş gribinin bir diğer türü olan H5N1 2022 yılından beri ABD'de yaygın ancak H5N5 türü ilk kez bir insanda tespit edildi.