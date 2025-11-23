Menü Kapat
Hava Durumu
15°
 Ömer Faruk Dogan

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) virüsü Avrupa'da yayılıyor: Uzmanlardan 'aşı kıtlığı' uyarısı

Ölüme yol açma oranı yüzde 10'a kadar çıkabilen maymun çiçeği (mpox) virüsü Clade 1b varyantı, Avrupa ülkelerinde hastaneye yatışlara neden oldu. Uzmanlar, Afrika'daki aşılama eksikliğinin krizi tırmandırdığını belirtiyor.

'nün (DSÖ) küresel sağlık acil durumu ilan ettiği (maymun çiçeği) virüsünün potansiyel olarak ölümcül kabul edilen bir varyantı, ülkelerinde yayılmaya başladı. Ağustos ayından beri kıta genelinde en az 45 Clade 1b mpox vakası kayıtlara geçerken, virüse yakalanan bazı hastaların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

The Independent'in haberine göre, özellikle tehlikeli kabul edilen Clade 1b varyantı, çocuklarda yüzde 10'a kadar ulaşan ölüm oranına sahip olmasıyla endişe uyandırıyor.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) virüsü Avrupa'da yayılıyor: Uzmanlardan 'aşı kıtlığı' uyarısı

"AŞILAMA BAŞARISIZLIĞI, SALGINI AVRUPA'YA TAŞIDI"

Salgınlar son yıllarda Orta Afrika'da artış göstermişti. Ancak uzmanlar, aşıların en yüksek risk altındaki nüfuslara ulaştırılamaması gibi "uluslararası bir başarısızlık" nedeniyle Avrupa'da da artık düzinelerce vaka görülmeye başladığını belirtiyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSHTM) Profesör Michael Marks, virüsün Avrupa'ya yayılmasının, son yıllarda Afrika'daki önemli ve devam eden salgınların "kaçınılmaz bir sonucu" olduğunu söyledi.

Prof. Marks, "Hastalık yükünün baskın olduğu Afrika ülkelerinde yeterli konusunda büyük bir başarısızlık yaşandı" diyerek , bu durumun salgınların devam etmesine yol açtığını, "büyük, önlenebilir acılar" yaptığını ve virüsün başka yerlerde ortaya çıkma riskine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) virüsü Avrupa'da yayılıyor: Uzmanlardan 'aşı kıtlığı' uyarısı

Marks, mpox'un yakın zamanda bir tehdit olmaktan çıkmayacağını belirterek, sürdürülebilir, uzun vadeli bir çözüm bulma ihtiyacının sürdüğünü ifade etti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), en son raporunda vakaların Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İrlanda, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve İsveç'te kaydedildiğini açıkladı. Yedi kişinin tedavi için hastaneye yatırıldığını da bildirdi.

DSÖ ise geçtiğimiz ay, 14 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında dünya çapında 17 ülkenin aktif mpox bulaşmasıyla mücadele ettiğini ve 2 bin 862 doğrulanmış vaka ile 17 ölüm kaydettiğini bildirmişti.

Birleşik Krallık'ta, Ekim 2024'teki ilk vakadan geçen aya kadar 19 Clade 1b mpox vakası kayda geçti. İngiltere'de 17, İskoçya ve Galler’de ise birer vaka görüldü. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, vakaların çoğunun varyantın dolaşımda olduğu ülkelere doğrudan veya dolaylı seyahat bağlantıları bildirdiğini kaydetti.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) virüsü Avrupa'da yayılıyor: Uzmanlardan 'aşı kıtlığı' uyarısı

AŞI TEMİNİNDE SON GELİŞMELER

Mpox için etkili bir aşı mevcut olsa da, Afrika kıtası Clade 2 varyantının ilk salgınından üç yıl sonra bile halen doz sıkıntısı ve dağıtım zorluklarıyla mücadele ediyor.

Danimarkalı bir biyoteknoloji şirketi olan Bavarian Nordic, ekim sonunda Avrupa Komisyonu ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme, Avrupa uluslarının sekiz milyon doza kadar çiçek hastalığı ve mpox aşısı satın almasına olanak tanıyacak. Şirket, düşük gelirli ülkelere de ayarlanmış fiyatlandırmayla bağışlar yapılacağını ekledi.

MPOX (MAYMUN ÇİÇEĞİ) NASIL BULAŞIR?

Mpox, ağrılı döküntü, lenf düğümlerinde büyüme, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı ve düşük enerjiye yol açabilen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Araştırmalara göre çoğu kişi iki ila dört hafta içinde iyileşirken, bazı kişiler çok hastalanıp yaşamını yitirebilir. Virüs esas olarak cilt cilde, ağız ağıza temas ve yüz yüze (mpox olan birinin yanında nefes almak gibi) yakın temas yoluyla bulaşıyor.

