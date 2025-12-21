Dehşete böyle şahit oldu! İETT şoförü bisikletliye çarpıp kaçtı

İstanbul Eyüpsultan'da bir bisiklet sürücüsü, İETT şoförüyle arasında çıkan tartışma sonunda dehşeti yaşadı. Bir İETT şoförü ile aynı güzergahta seyreden bisikletli İslam Erkul bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İETT şoförü bisikletli Erkul'a çarptı. Kaza soncu yerde sürüklenen Erkul kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken İETT şoförü ise olay yerinden kaçtı. Kaçan şoförün bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken kazaya bir esnaf saniye saniye şahit oldu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.