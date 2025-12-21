Adli Yargı, İdari Yargı sınavı saat kaçta, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı sınavına kaç kişi katılacağı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Adalet Bakanlığı Sınavları'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bugün ise Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testi düzenlenecek. Adli Yargı-Avukat Testi saat 10.15'te başlarken, İdari Yargı Testi ise öğleden sonra yapılacak.

Vatandaşlar tarafından Adli Yargı, İdari Yargı sınavı saat kaçta, ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı.

ADLİ YARGI SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafınfan açıklanan bilgilere göre Adli Yargı-Avukat sınavı 3. oturum bugün saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 35 soru sorulacak ve adaylara soruları çözmeleri içn 50 dakika süre verilecek. Sınav 11.05'te ise sona erecek.

İDARİ YARGI SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BİTECEK?

İdari Yargı Testi 4. oturum bugün saat 14.45'te başlayacak. Sınava katılacak olan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da alınacak. Sınavda adaylara 35 soru sorulacak ve 50 dakika süre verilecek. Adayların bu süre zarfında soruları çözmesi gerekecek. İdari Yargı Testi 4. oturum 50 dakika sonra saat 15.35'te ise sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARINA KAÇ KİŞİ KATILDI 21 ARALIK 2025?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı Sınavları'nın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testi'ne 4 bin 667, İdari Yargı tEsti'ne ise 7 bin 474 aday başvuru yaptı.