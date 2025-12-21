Menü Kapat
Adalet Bakanlığı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adalet Bakanlığı sınavları bu hafta sonu 4 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. İlk iki oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılırken, 3. ve 4. oturum ise bugün tamamlanacak. Sınavdan çıkan adaylar tarafından Adalet Bakanlığı sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı sınavı soru ve ne zaman yayınlanacağı gündeme geldi. Adalet Bakanlığı'na görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Adalet Bakanlığı sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Genel Yetenek - Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi oturumları ile Adli Yargı Testi oturumları gerçekleştirildi. Bugün (21 Aralık 2025 Pazar) ise Adli Yargı - Avukat Testi ve İdari Yargı Testi oturumları düzenlenecek. Oturumların tamamı ise saat 15.35'te sona erecek. Oturumların sona ermesinin ardından adaylar tarafından Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Adalet Bakanlığı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından henüz Adalet Bakanlığı sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınavların sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açıklamsı bekleniyor. konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Adalet Bakanlığı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

