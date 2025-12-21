Paraya kıydılar! Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin harcaması az ama gücü çok

Kategoriler
Ülkeler bağımsızlıklarına ve toprak bütünlüklerine gelebilecek tüm saldırılara karşı güçlü ordular oluşturuyor. Askeri personelden envantere girecek savaş uçaklarına kadar her bir detay orduları güçlendirirken elbette tüm bunlar için harcama yapılması gerekiyor. Dünya üzerindeki devletler ordularını bütçesine göre oluştururken dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasındaki ülkeler “Paraya kıymışlar” dedirtirken, dünyanın en güçlü orduları arasında 9. Sırada olan Türkiye’nin yaptığı harcamanın daha gerilerde olması dikkat çekti…
Siyasi, stratejik ve ekonomik çatışmalar, ülkeleri askeri harcama yapması yönünde tetikliyor. Yöneticiler bütçelerinden büyük bir bölümü savunma ve karşı atak için ordularını güçlendirmek üzere harcıyor. Askeri alanda yoğun şekilde yatırımlar yapılıyor. Her ne kadar “Savaşın kazananı olmaz” dense de dosta güven, düşmana korku salan ordular için harcanan rakamlar ise aklın sınırlarını aşıyor. BU kapsamda yapılan son araştırmada Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri sıralaması da güncellendi. Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan Türkiye, askeri harcama sırlamasında daha geride yer aldı…
DÜNYANIN EN ÇOK ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKELERİ BELLİ
51 NUMARA ARJANTİN
3,9 milyar dolar
50 NUMARA BANGLADEŞ
3,9 milyar dolar
49 NUMARA MALEZYA
4,2 milyar dolar
48 NUMARA PORTEKİZ
4,5 milyar dolar
47 NUMARA MACARİSTAN
4,7 milyar dolar
46 NUMARA AVUSTURYA
5,1 milyar dolar
45 NUMARA MYANMAR
5,2 milyar dolar
44 NUMARA FAS
5,3 milyar dolar
43 NUMARA ŞİLİ
5,5 milyar dolar
42 NUMARA TAYLAND
5,6 milyar dolar
41 NUMARA IRAK
5,8 milyar dolar
40 NUMARA UMMAN
5,9 milyar dolar
39 NUMARA FİLİPİNLER
6,1 milyar dolar
38 NUMARA İSVİÇRE
6,5 milyar dolar
37 NUMARA İRAN
6,6 milyar dolar
36 NUMARA ÇEKYA
6,7 milyar dolar
35 NUMARA FİNLANDİYA
6,9 milyar dolar
34 NUMARA KUVEYT
7,6 milyar dolar
33 NUMARA YUNANİSTAN
7,8 milyar dolar
32 NUMARA ROMANYA
8,1 milyar dolar
31 NUMARA PAKİSTAN
8,2 milyar dolar
30 NUMARA BELÇİKA
8,2 milyar dolar
29 NUMARA DANİMARKA
9,8 milyar dolar
28 NUMARA NORVEÇ
10,3 milyar dolar
27 NUMARA ENDONEZYA
11,2 milyar dolar
26 NUMARA İSVEÇ
11,7 milyar dolar
25 NUMARA KOLOMBİYA
12,2 milyar dolar
24 NUMARA SİNGAPUR
14,6 milyar dolar
23 NUMARA MEKSİKA
16,5 milyar dolar
22 NUMARA TAYVAN
16,6 milyar dolar
21 NUMARA CEZAYİR
20,4 milyar dolar
20 NUMARA BREZİLYA
21,7 milyar dolar
19 NUMARA TÜRKİYE
21,9 milyar dolar
18 NUMARA HOLLANDA
22,4 milyar dolar
17 NUMARA İSPANYA
23,9 milyar dolar
16 NUMARA KANADA
29,1 milyar dolar
15 NUMARA AVUSTRALYA
33 milyar dolar
14 NUMARA POLONYA
34,5 milyar dolar
13 NUMARA İTALYA
37,4 milyar dolar
12 NUMARA İSRAİL
45,3 milyar dolar
11 NUMARA GÜNEY KORE
48,5 milyar dolar
10 NUMARA JAPONYA
58,4 milyar dolar
9 NUMARA FRANSA
63,1 milyar dolar
8 NUMARA UKRAYNA
66,8 milyar dolar
7 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
77,4 milyar dolar
6 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
79 milyar dolar
5 NUMARA HİNDİSTAN
83,6 milyar dolar
4 NUMARA ALMANYA
86,3 milyar dolar
3 NUMARA RUSYA
150,5 milyar dolar
2 NUMARA ÇİN
317,6 milyar dolar
1 NUMARA ABD
968,4 milyar dolar