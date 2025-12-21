Paraya kıydılar! Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye’nin harcaması az ama gücü çok

Ülkeler bağımsızlıklarına ve toprak bütünlüklerine gelebilecek tüm saldırılara karşı güçlü ordular oluşturuyor. Askeri personelden envantere girecek savaş uçaklarına kadar her bir detay orduları güçlendirirken elbette tüm bunlar için harcama yapılması gerekiyor. Dünya üzerindeki devletler ordularını bütçesine göre oluştururken dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasındaki ülkeler “Paraya kıymışlar” dedirtirken, dünyanın en güçlü orduları arasında 9. Sırada olan Türkiye’nin yaptığı harcamanın daha gerilerde olması dikkat çekti…