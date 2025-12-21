Menü Kapat
11°
Paraya kıydılar! Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye'nin harcaması az ama gücü çok

Aralık 21, 2025 11:26
1
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

Ülkeler bağımsızlıklarına ve toprak bütünlüklerine gelebilecek tüm saldırılara karşı güçlü ordular oluşturuyor. Askeri personelden envantere girecek savaş uçaklarına kadar her bir detay orduları güçlendirirken elbette tüm bunlar için harcama yapılması gerekiyor. Dünya üzerindeki devletler ordularını bütçesine göre oluştururken dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasındaki ülkeler “Paraya kıymışlar” dedirtirken, dünyanın en güçlü orduları arasında 9. Sırada olan Türkiye’nin yaptığı harcamanın daha gerilerde olması dikkat çekti…

2
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

Siyasi, stratejik ve ekonomik çatışmalar, ülkeleri askeri harcama yapması yönünde tetikliyor. Yöneticiler bütçelerinden büyük bir bölümü savunma ve karşı atak için ordularını güçlendirmek üzere harcıyor. Askeri alanda yoğun şekilde yatırımlar yapılıyor. Her ne kadar “Savaşın kazananı olmaz” dense de dosta güven, düşmana korku salan ordular için harcanan rakamlar ise aklın sınırlarını aşıyor. BU kapsamda yapılan son araştırmada Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri sıralaması da güncellendi. Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan Türkiye, askeri harcama sırlamasında daha geride yer aldı…

3
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

DÜNYANIN EN ÇOK ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKELERİ BELLİ

51 NUMARA ARJANTİN

3,9 milyar dolar

4
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

50 NUMARA BANGLADEŞ

3,9 milyar dolar

5
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

49 NUMARA MALEZYA

4,2 milyar dolar

6
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

48 NUMARA PORTEKİZ

4,5 milyar dolar

7
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

47 NUMARA MACARİSTAN

4,7 milyar dolar

8
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

47 NUMARA MACARİSTAN

4,7 milyar dolar

9
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

46 NUMARA AVUSTURYA

5,1 milyar dolar

10
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

45 NUMARA MYANMAR

5,2 milyar dolar

11
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

44 NUMARA FAS

5,3 milyar dolar

12
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

43 NUMARA ŞİLİ

5,5 milyar dolar

13
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

42 NUMARA TAYLAND

5,6 milyar dolar

14
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

41 NUMARA IRAK

5,8 milyar dolar

15
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

40 NUMARA UMMAN

5,9 milyar dolar

16
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

39 NUMARA FİLİPİNLER

6,1 milyar dolar

17
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

38 NUMARA İSVİÇRE

6,5 milyar dolar

18
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

37 NUMARA İRAN

6,6 milyar dolar

19
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

36 NUMARA ÇEKYA

6,7 milyar dolar

20
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

35 NUMARA FİNLANDİYA

6,9 milyar dolar

21
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

34 NUMARA KUVEYT

7,6 milyar dolar

22
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

33 NUMARA YUNANİSTAN

7,8 milyar dolar

23
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

32 NUMARA ROMANYA

8,1 milyar dolar

24
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

31 NUMARA PAKİSTAN

8,2 milyar dolar

25
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

30 NUMARA BELÇİKA

8,2 milyar dolar

26
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

29 NUMARA DANİMARKA

9,8 milyar dolar

27
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

28 NUMARA NORVEÇ

10,3 milyar dolar

28
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

27 NUMARA ENDONEZYA

11,2 milyar dolar

29
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

26 NUMARA İSVEÇ

11,7 milyar dolar

30
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

25 NUMARA KOLOMBİYA

12,2 milyar dolar

31
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

24 NUMARA SİNGAPUR

14,6 milyar dolar

32
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

23 NUMARA MEKSİKA

16,5 milyar dolar

33
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

22 NUMARA TAYVAN

16,6 milyar dolar

34
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

21 NUMARA CEZAYİR

20,4 milyar dolar

35
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

20 NUMARA BREZİLYA

21,7 milyar dolar

36
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

19 NUMARA TÜRKİYE

21,9 milyar dolar

37
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

18 NUMARA HOLLANDA

22,4 milyar dolar

38
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

17 NUMARA İSPANYA

23,9 milyar dolar

39
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

16 NUMARA KANADA

29,1 milyar dolar

40
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

15 NUMARA AVUSTRALYA

33 milyar dolar

41
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

14 NUMARA POLONYA

34,5 milyar dolar

42
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

13 NUMARA İTALYA

37,4 milyar dolar

43
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

12 NUMARA İSRAİL

45,3 milyar dolar

44
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

11 NUMARA GÜNEY KORE

48,5 milyar dolar

45
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

10 NUMARA JAPONYA

58,4 milyar dolar

46
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

9 NUMARA FRANSA

63,1 milyar dolar

47
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

8 NUMARA UKRAYNA

66,8 milyar dolar

48
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

7 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

77,4 milyar dolar

49
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

6 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

79 milyar dolar

50
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

5 NUMARA HİNDİSTAN

83,6 milyar dolar

51
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

4 NUMARA ALMANYA

86,3 milyar dolar

52
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

3 NUMARA RUSYA

150,5 milyar dolar

53
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

2 NUMARA ÇİN

317,6 milyar dolar

54
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri

1 NUMARA ABD

968,4 milyar dolar

