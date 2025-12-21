Tayvan’dan TSMC’ye fren: ABD üretimi hayal oluyor

N-1’DEN N-2’YE: KURAL SERTLEŞİYOR

Planlanan düzenleme, bugüne kadar uygulanan N-1 kuralını bir adım öteye taşıyor. Yeni yaklaşıma göre, Tayvan dışına ancak ülkedeki en ileri üretim düğümünün iki nesil gerisindeki teknolojilerin çıkmasına izin verilecek. Yani, en güncel süreçler sınırların içinde kalacak.

Bu değişiklikle birlikte, örneğin Tayvan’da 1,2 nm veya 1,4 nm sınıfı bir üretim süreci devreye alınırsa, yurt dışında yalnızca 1,6 nm seviyesindeki üretime onay verilecek. Daha önceki N-1 kuralı ise en ileri düğümden bir nesil geri olan teknolojilere kapı aralıyordu.