5 dakikada batarya değişimi vaat ediyordu: Ample iflas bayrağını çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elektrikli araçlar için batarya değişim istasyonları geliştiren ABD merkezli Ample, yüksek iddialar ve yüz milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen nakit sıkıntısını aşamadı. Şirket, Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu.
Elektrikli araç dünyasında “şarj derdine kökten çözüm” iddiasıyla yola çıkan ABD’li batarya değişim girişimi Ample, faaliyetlerine son verdi. San Francisco merkezli şirket, elektrikli araçların bataryasını sadece 5 dakikada değiştirebilen istasyonlar geliştirdiğini söylüyordu. Ancak bu iddialı vizyon, finansal gerçeklerle örtüşmedi.
Ample’ın geliştirdiği sistem; otonom çalışan, hızlı kurulan ve modüler yapısıyla dikkat çekiyordu. Şirket, neredeyse tüm elektrikli araçlara uyarlanabilen bu istasyonlarda bir batarya değişiminin yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, maliyetinin ise 13 dolar civarında olduğunu savunuyordu. Amaç netti: Elektrikli araçları, benzinli araçlar kadar hızlı “yola hazır” hale getirmek.
Bu model, kağıt üzerinde kulağa oldukça cazip geliyordu. Şirket de zaten bu potansiyelle yatırımcıların ilgisini çekti.
Ample, faaliyet süresi boyunca toplamda 330 milyon dolarlık yatırım toplamayı başardı. Buna rağmen şirket, artan operasyonel maliyetler ve zorlu finansman koşulları nedeniyle nakit darboğazına girdi. ABD’nin Texas Güney Bölgesi’nde Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yapıldı.
Mahkeme kayıtlarına göre şirketin varlıkları 10–50 milyon dolar arasında gösterilirken, borçlarının 50–100 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ample, hem mevcut faaliyetlerini sürdürebilmek hem de iflas sürecini finanse edebilmek için 6 milyon dolarlık ek kaynak arayışında. Şirket bünyesinde şu anda yalnızca iki çalışan kaldı.
Bu tablo, Ample’ın geliştirdiği teknolojinin geleceğini belirsiz hale getirmiş durumda. Şirketin altyapısının veya patentlerinin başka bir firma tarafından satın alınması ihtimal dahilinde. Nitekim Ample, geçmişte Shell, Mitsubishi ve Stellantis gibi devlerle yatırım ve iş birlikleri yapmıştı.
Ancak geçmiş örnekler pek iç açıcı değil. Tesla, Kaliforniya’da kurduğu tek deneme istasyonunun ardından batarya değişim fikrini rafa kaldırmıştı. Bir diğer girişim Better Place ise İsrail ve Danimarka’daki sınırlı denemeleri ölçekleyemeyince iflas etmişti.
Yine de batarya değişim modelinin tamamen başarısız olduğunu söylemek zor. Çin’de NIO, bu sistemi görece başarılı şekilde uygulayan nadir örneklerden biri. Her ne kadar şirket 2025 büyüme hedeflerini tutturamamış olsa da, Ekim ayı itibarıyla ülkede 3.581 batarya değişim istasyonuyla hizmet veriyor.