DRAM bellek krizi büyüyor sektörde kaos hakim

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN ÜRETİM HATTI

Sorunun merkezinde, sektörün bu ani yükselişe hazırlıksız yakalanması var. Tayvanlı yonga tasarımcısı Etron’un patronu Lu Chao-Chun, Samsung ve SK Hynix gibi bellek devlerinin böyle bir talep patlamasına yönelik net bir planı olmadığını söylüyor.

Chao-Chun’a göre pandemi döneminde bellek ürünlerine olan talep düşünce, üreticiler kapasite artırmak yerine kârlılığı korumayı tercih etti. Yani bantlar genişletilmedi, yatırımlar ertelendi. Yapay zekâ trendi bir anda patlayınca da kapasiteyi hızlıca artırmak artık mümkün olmadı. Açıkçası, tren kaçtı.