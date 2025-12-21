DRAM bellek krizi büyüyor sektörde kaos hakim

Kategoriler
Yapay zekâ talebi bellek sektörünü köşeye sıkıştırdı. DRAM üretimi yetersiz kalırken fiyatlar yükseliyor, son kullanıcıyı zor günler bekliyor.
Bellek pazarında taşlar yerinden oynuyor. Yapay zekâ rüzgârı grafik birimi tarafında bir darboğaza yol açacak denirken, bu kez hiç beklenmedik bir cephede sorun patlak verdi. DRAM bellek üreticileri talebe yetişemiyor. Kriz derinleştikçe, siparişini zamanında teslim alabilenler adeta şanslı sayılıyor. 2026’ya doğru giderken tablo pek iç açıcı görünmüyor.
Sorunun merkezinde, sektörün bu ani yükselişe hazırlıksız yakalanması var. Tayvanlı yonga tasarımcısı Etron’un patronu Lu Chao-Chun, Samsung ve SK Hynix gibi bellek devlerinin böyle bir talep patlamasına yönelik net bir planı olmadığını söylüyor.
Chao-Chun’a göre pandemi döneminde bellek ürünlerine olan talep düşünce, üreticiler kapasite artırmak yerine kârlılığı korumayı tercih etti. Yani bantlar genişletilmedi, yatırımlar ertelendi. Yapay zekâ trendi bir anda patlayınca da kapasiteyi hızlıca artırmak artık mümkün olmadı. Açıkçası, tren kaçtı.
Yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan HBM belleklerine talep adeta patladı. Bu durum, klasik DRAM üretimini ikinci plana itti. Sonuç ortada: DRAM arzı daralıyor, fiyatlar hızla yükseliyor. RAM tedarik etmek isteyen firmalar beklediklerinden çok daha yüksek rakamlarla karşılaşıyor.
Bu baskı, zincirleme şekilde son kullanıcıya yansıyor. Akıllı telefonlardan tabletlere, ekran kartlarından bilgisayarlara kadar pek çok üründe fiyat artışları şimdiden hissedilmeye başlandı. Yani mesele sadece üreticilerin sorunu olmaktan çıktı, doğrudan tüketicinin cebine dokunuyor.
Sorun yalnızca zamlarla sınırlı değil. Üretim kısıtlı kaldıkça, eski RAM kapasitelerine olan ilgi yeniden artıyor. Önümüzdeki bir-iki yıl boyunca 16 GB’ın üzerinde RAM’e sahip mobil cihazları görmek zorlaşabilir. İşte bu da pazarda geriye gidiş anlamına geliyor.