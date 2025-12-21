Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Joey Veerman için transfer itirafı: Fenerbahçe ile görüşüyordu!

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Joey Veerman için PSV Eindhoven cephesinden açıklama geldi. Hollanda devinin antrenörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi için süreci gözettiğini anlattı.

Joey Veerman için transfer itirafı: Fenerbahçe ile görüşüyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 18:47

Fenerbahçe Joey Veerman transferinde son aşamaya geçerken, PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz da konuya dair açıklamalarda bulundu. Joey Veerman'ın da asist yaptığı günde Utrech'i 2-1 ile geçen PSV'de, yıldız orta saha için net bir tavır geldi.

Joey Veerman için transfer itirafı: Fenerbahçe ile görüşüyordu!

PSV'DE PETER BOSZ'DAN JOEY VEERMAN SÖZLERİ

"Bir maç daha bizimleydi. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanmasıydı. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istedim. Son kararı kendisi ve ailesi verecek, kalmasını isterim."

Joey Veerman için transfer itirafı: Fenerbahçe ile görüşüyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE JOEY VEERMAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Sarı lacivertlilerin, 23 milyon Euro civarlarında bir yatırım gerçekleştirmesi bekleniyor.
