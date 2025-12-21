Joey Veerman için transfer itirafı: Fenerbahçe ile görüşüyordu!

Fenerbahçe Joey Veerman transferinde son aşamaya geçerken, PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz da konuya dair açıklamalarda bulundu. Joey Veerman'ın da asist yaptığı günde Utrech'i 2-1 ile geçen PSV'de, yıldız orta saha için net bir tavır geldi.

PSV'DE PETER BOSZ'DAN JOEY VEERMAN SÖZLERİ

"Bir maç daha bizimleydi. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanmasıydı. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istedim. Son kararı kendisi ve ailesi verecek, kalmasını isterim."