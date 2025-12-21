Fenerbahçe orta sahasında büyük sürpriz: İtalya'dan Morten Frendrup transferi!

Kategoriler
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday olarak Morten Frendrup gündemi başladı. Halihazırda birkaç oyunculuk transfer listesi üzerinde çalışmalar yürüten Fenerbahçe, uzun zamandır Genoa'da oynayan Morten Frendrup için de İtalya ekibinden bilgi almaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, orta sahanın dinamizmini artıracak isimlerden biri olarak da Morten Frendrup'u belirledi! Esasen ise potansiyeliyle epeydir dikkatleri üzerine çeken ve bir dönem için Galatasaray'ın da gündemine gelen 24 yaşındaki Morten Frendrup, Genoa'da düzenli olarak forma giyiyor ve artık bir üst seviyeye geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin orta sahada köklü bir değişime gitmek amacıyla transfer listesine eklediği Morten Frendrup'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor ve ayrıca da Danimarkalı futbolcu ile Genoa arasında 2028 yazına kadar sözleşme bulunuyor.
Fenerbahçe orta sahasında önemli bir rol oynayacağı düşünülen Morten Frendrup; bu sezon Genoa ile 17 maça çıkmış ve 1361 dakikalık zaman diliminde 1 gollük katkı sağlamıştı.