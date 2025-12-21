Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü

İngiltere’de yaşayan 59 yaşındaki Darren Harris, iki yıl süren kulak çınlaması şikayetinin ardından yapılan tetkiklerde ameliyat edilemeyen bir beyin tümörüne sahip olduğunu öğrendi.

Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü
21.12.2025
21.12.2025
İngiltere'nin Devon bölgesinde, Paignton kasabasında yaşayan Darren Harris, iki yıl boyunca kulak çınlaması (tinnitus) şikayetiyle mücadele etti. Dışarıdan herhangi bir ses gelmemesine rağmen kulaklarında sürekli bir uğultu ve çınlama duyan 59 yaşındaki adam, yaşadığı rahatsızlığın altında yatan korkunç gerçekten habersizdi.

Daily Mail'in haberine göre, Emekli bir BT fonksiyonel analisti olan Harris, doktorlar tarafından rutin bir işitme testine tabi tutulduğunda işin gerçeğini anladı. Mart 2015'te yapılan taramalar sonucunda, talihsiz adamın beyninin tabanında yavaş büyüyen ve ameliyatla alınması mümkün olmayan birinci evre "tentoryal menenjiyom" tespit edildi.

Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü

MASUM GÖRÜNEN BELİRTİLER ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Her ne kadar kanserli olmasa da söz konusu kitle; kulak çınlaması, bulanık görme, baş ağrıları, işitme kaybı, koku alma duyusunda azalma ve yutkunma güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Genellikle yavaş büyüyen tümörler, çok fazla genişlediklerinde beyni ve sinirleri sıkıştırarak ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Yaşadığı süreci "korkunç bir çile" olarak tanımlayan Harris, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Birkaç yıldır kulak çınlamam vardı ve doktorlarım beni işitme testine gönderdi. Birkaç tedavi ve MRI uyguladılar. Ancak sonrasında ardı ardına daha fazla MR çekilmesi için geri çağrıldım. Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ama kimse nedenini söylemiyordu. Nihayet beyin cerrahına sevk edildiğimde dünyam başıma yıkıldı."

Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü

35 BİN STERLİNLİK "SON TEKNOLOJİ" OPERASYON

Ameliyat edilemeyen tentoryal menenjiyomlar için tedavi süreci, genellikle büyümeyi kontrol altına almak amacıyla proton tedavisi gibi radyasyon yöntemlerini ve ilaç kullanımını içeriyor.

Darren Harris'e ise Sheffield’daki BMI Thornbury Hastanesi'nde, tümör hücrelerini 300'den fazla radyasyon ışınıyla yok eden ileri teknoloji ürünü "Gama Bıçağı" (Gamma Knife) radyocerrahi yöntemi uygulandı.

Operasyonun son teknoloji olduğunu belirten Harris, "Tamamen hareketsiz tutmak için kafatasıma metal bir çerçeve vidaladılar, tümörü 3 boyutlu olarak haritaladılar ve ardından hassas bir şekilde hedeflediler" ifadelerini kullandı.

Tedavinin maliyetinin 35 bin sterlin olduğunu vurgulayan Harris, özel sağlık sigortası sayesinde masrafları karşılayabildiğini, ancak pek çok ailenin ne yazık ki yeterli imkana sahip olmadığını dile getirdi.

Masum bir kulak çınlaması sandı, altından büyük bir hastalık çıktı: Gerçek, MR taramasında görüldü

TEDAVİ SONRASI YENİ MÜCADELELER BAŞLADI

Başarılı geçen operasyonun ardından tümör hücreleri sağlıklı dokuya zarar vermeden yok edilse de, süreç Harris için tamamen sona ermedi. Nöbetlerin yol açtığı stres nedeniyle epilepsi hastalığına yakalandı ve kendisine atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı) teşhisi kondu.

Komplikasyonlar sonucunda çok sayıda kalp operasyonu geçiren Harris, halen görme bozukluğu ve vücudunun sol tarafında karıncalanma gibi nörolojik yan etkilerle yaşamını sürdürüyor.

