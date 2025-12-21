Nvidia’nın gizli canavarı: TITAN Ada prototipi gün yüzüne çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisi için planladığı ancak hiçbir zaman mağaza raflarına ulaşmayan TITAN Ada ekran kartı, prototip örneğiyle ortaya çıktı. Görüntüler, kartın tam anlamıyla “amiral gemisi” olarak tasarlandığını gösteriyor. 48 GB GDDR6X bellek, 384 bit veri yolu ve 900W seviyesinde toplam güç bütçesi… Açıkçası bu ölçekte bir kart, bugüne kadar alıştıklarımızın hayli ötesinde.
Ortaya çıkan prototipte en çarpıcı detay, 48 GB’lık GDDR6X bellek kapasitesi. 384 bit veri yolu üzerinden çalışan bu bellekler, yaklaşık 1.008,4 GB/sn bant genişliğine ulaşıyor. Bu seviye, Nvidia’nın bugün en üst segmentte sunduğu kartların bile üzerinde.
Bellek tarafındaki bu iddialı yapı, soğutma tasarımına da yansımış durumda. Kartta 90 derecelik PCB yerleşimi tercih edilmiş. Ön ve arka bölümde iki fan bulunurken, gövdenin içinde gizlenmiş üçüncü bir fan daha yer alıyor. Kaynağa göre soğutma sistemi; 22 adet ısı borusu ve geniş bir buhar odası ile desteklenmiş.
Güç tarafında ise sınırlar biraz zorlanmış gibi. TITAN Ada prototipi, çift 16-pin (12VHPWR / 12V-2×6) güç bağlantısıyla geliyor ve toplamda 900W sınıfında bir güç tasarımına sahip. Üstelik Nvidia, bu kart için standart çözümlerden farklı bir yol izleyerek, gücü doğrudan soğutucuya entegre temas noktaları üzerinden aktaran özel adaptörler geliştirmiş. Yani klasik PCB soketlerinden söz etmiyoruz.
Kartın dört slot kapladığını da ekleyelim. Bu ölçekte ve bu güç tüketiminde bir donanımın, mevcut kasa ve sistem standartlarını zorlaması kaçınılmaz görünüyor.
Tüm bu detaylar, TITAN Ada’nın neden hiçbir zaman satışa sunulmadığını da biraz açıklıyor. Hem fiziksel boyutlar hem de güç gereksinimi, kartı ticari açıdan zor bir noktaya taşıyor. Diğer yandan, Nvidia’nın bu seviyede doğrudan rekabet edeceği bir ürünün piyasada olmaması da projeyi gereksiz kılmış olabilir.