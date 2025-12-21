Nvidia’nın gizli canavarı: TITAN Ada prototipi gün yüzüne çıktı

48 GB BELLEK, ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR YAPI

Ortaya çıkan prototipte en çarpıcı detay, 48 GB’lık GDDR6X bellek kapasitesi. 384 bit veri yolu üzerinden çalışan bu bellekler, yaklaşık 1.008,4 GB/sn bant genişliğine ulaşıyor. Bu seviye, Nvidia’nın bugün en üst segmentte sunduğu kartların bile üzerinde.

Bellek tarafındaki bu iddialı yapı, soğutma tasarımına da yansımış durumda. Kartta 90 derecelik PCB yerleşimi tercih edilmiş. Ön ve arka bölümde iki fan bulunurken, gövdenin içinde gizlenmiş üçüncü bir fan daha yer alıyor. Kaynağa göre soğutma sistemi; 22 adet ısı borusu ve geniş bir buhar odası ile desteklenmiş.