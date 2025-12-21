Menü Kapat
11°
Yaşam
Ankara'da 80'li yılları aratmayan görüntüler! Vatandaşlar su için çeşmelere akın etti

Ankara'da Mustafa Kemal ve Yenikent mahallelerinde 2 gündür süren su kesintisi vatandaşları canından bezdirdi. Evlerindeki bidonları alan mahalle sakinleri, çeşmelere akın etti. Vatandaşlar, yaşanan kesintiden dolayı belediyeye tepki gösterdi.

Ankara'da 80'li yılları aratmayan görüntüler! Vatandaşlar su için çeşmelere akın etti
'nın ilçesinde 80'li yıllardan kalma görüntüler yaşanıyor. ve Yenikent mahallelerinde 2 gündür süren su kesintisi vatandaşlar için çileye dönüştü.

Ankara'da 80'li yılları aratmayan görüntüler! Vatandaşlar su için çeşmelere akın etti

Günlük su ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) sürdürdüğü kesintilere tepki gösterdi.

Ankara'da 80'li yılları aratmayan görüntüler! Vatandaşlar su için çeşmelere akın etti

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kesintinin ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'da 80'li yılları aratmayan görüntüler! Vatandaşlar su için çeşmelere akın etti

"200 BİN NÜFUSA SAHİP OLAN MAHALLEMİZ ŞU ANDA SUSUZ"

Su kesintilerinden dolayı vatandaşların mağdur olduklarını belirten Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, "Vatandaşlarımız bu sabah saat 06.00'dan beri bizi rahatsız etmekteler. Çünkü vatandaşımızın sığınacağı bir liman yok. ASKİ'ye ulaşamıyorlar, muhtara ulaşalım diyorlar. Zir Vadisi'ndeki suyun dolum yerine geldik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gördük. Suyumuz cuma günü kesildi, ASKİ tarafından cumartesi gelecek denildi, pazar oldu hala suyumuz akmıyor. Vatandaşın gideceği bir yer yok. Buradan yetkililere sesleniyorum, bölge bölge sular verilirse hiçbir vatandaşımız mağdur kalmayacak. Çünkü gerçekten çok zor durumdayız. Yenikent'te 200 bin nüfusa sahip olan mahallemiz şu anda susuz ve hafta sonu" dedi.

