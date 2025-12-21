Rusya, Ukraynalıları kaçırmaya başladı! Skandal iddianın ardından uluslararası topluma çağrı

Kategoriler
Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, sosyal medya hesabın üzerinden açıklamalarda bulundu. Lubinets yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.
Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü." ifadelerine yer verdi.
Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.