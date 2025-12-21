Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Dünya
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia

Avrupa'nın Rusya tedirginliğini zirveye çıkaracak bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Baltık ülkelerini işgal etmek için hazırlık yaptığını söyledi ve saldırı için tarih verdi.

'nın 'ya saldırısından itibaren tedirginliği dünyayı sardı. Özellikle Avrupa ülkelerinde büyük bir Rusya tedirginliği ortaya çıktı. Avrupa, savaş hazırlığına başladı ve savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Avrupa her ihtimali değerlendirirken Ukrayna'dan korkutan bir iddia geldi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. The New Voice of Ukraine haber sitesine göre, Budanov, Rusya'nın saldırıyı daha sonra yapacağını fakat hazırlık takviminde öne çektiğini iddia etti.

Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia

İLK HEDEFTE LİTVANYA, LETONYA, ESTONYA VAR

Kiril Budanov’a göre Rusya’nın olası ilk hedefleri , ve olacak. Polonya’nın ise Moskova tarafından şu aşamada işgal edilecek bir ülke olarak değil, askerî saldırı hedefi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia

KREMLİN'E GÖRE BATI 'ZAYIF, HASTA VE KARARSIZ'

Rusya'nın toprak genişletme arzusuna dikkat çeken Budanov, Kremlin’in Batı’yı 'zayıf, hasta ve kararsız' olarak gördüğünü, kendisini ise bir imparatorluk olarak tanımladığını ifade ederek, bu zihniyetin yayılmacı politikaları beslediğini vurguladı.

Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu süreçte Rus kamuoyunu da hazırladığını savunarak, amaçlardan birinin Avrupa’nın güçlü ve değerli olduğu fikrini Rus toplumunun zihninde yıkmak olduğunu söyledi.

