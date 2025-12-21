Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından itibaren savaş tedirginliği dünyayı sardı. Özellikle Avrupa ülkelerinde büyük bir Rusya tedirginliği ortaya çıktı. Avrupa, savaş hazırlığına başladı ve savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Avrupa her ihtimali değerlendirirken Ukrayna'dan korkutan bir iddia geldi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kiril Budanov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldırı hazırlığında olduğunu söyledi. The New Voice of Ukraine haber sitesine göre, Budanov, Rusya'nın saldırıyı daha sonra yapacağını fakat hazırlık takviminde öne çektiğini iddia etti.

İLK HEDEFTE LİTVANYA, LETONYA, ESTONYA VAR

Kiril Budanov’a göre Rusya’nın olası ilk hedefleri Litvanya, Letonya ve Estonya olacak. Polonya’nın ise Moskova tarafından şu aşamada işgal edilecek bir ülke olarak değil, askerî saldırı hedefi olarak görüldüğü belirtiliyor.

KREMLİN'E GÖRE BATI 'ZAYIF, HASTA VE KARARSIZ'

Rusya'nın toprak genişletme arzusuna dikkat çeken Budanov, Kremlin’in Batı’yı 'zayıf, hasta ve kararsız' olarak gördüğünü, kendisini ise bir imparatorluk olarak tanımladığını ifade ederek, bu zihniyetin yayılmacı politikaları beslediğini vurguladı.

Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu süreçte Rus kamuoyunu da hazırladığını savunarak, amaçlardan birinin Avrupa’nın güçlü ve değerli olduğu fikrini Rus toplumunun zihninde yıkmak olduğunu söyledi.