Benim Sayfam
11°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD petrol tankeri ele geçirdi! Venezuela küplere bindi: "Bu eylem cezasız kalmayacak"

ABD Sahil Güvenlik ekipleri Pentagon desteğiyle Venezuela'da demirlemiş bir petrol tankerini ele geçirdi. Venezuela ise eylemi reddederek şikayette bulunacaklarını açıkladı.

21.12.2025
21.12.2025
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ekiplerinin Pentagon'un desteğiyle 'da demirlemiş bir petrol tankerini ele geçirdiğini belirtti.

Noem, "ABD, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan petrolün yasadışı hareketini takip etmeye devam edecek. Sizi bulacağız ve durduracağız" ifadelerine yer verdi.

Venezuela yetkilileri ise, ABD'nin bir petrol tankerini “çalması ve kaçırması”nı reddeden bir açıklama ile cevap verdi.

ABD petrol tankeri ele geçirdi! Venezuela küplere bindi: "Bu eylem cezasız kalmayacak"

"BU EYLEMLER CEZASIZ KALMAYACAK"

“Bu eylemler cezasız kalmayacak” diyen yetkililer, Venezuela'nın BM Güvenlik Konseyi ve diğer çok taraflı kuruluşlara şikayette bulunmak da dahil olmak üzere tüm gerekli önlemleri alacağını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giren veya çıkan yaptırımlı petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz bir abluka” ilan etmişti. 10 Aralık'ta ABD güçlerinin Venezuela kıyıları yakınlarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerini ele geçirmesiyle karşılıklı gerginlik tırmanmış, Venezuela bu eylemi “uluslararası korsanlık” olarak kınamıştı.

Washington, bu önlemlerin yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını söylerken, Caracas ise ABD'yi Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak ve Venezuela'nın petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlamak için uyuşturucu ile mücadele bahanesini kullanmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein arşivini açtı! Bill Clinton ve Michael Jackson da var
Venezuela hava sahası kırmızı alarmda! ABD savaş uçakları harekete geçti
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#venezuela
#sahil güvenlik
#Petrol Tankeri
#İktidar Mücadelesi
#Yasa Dışı Petrol
#Dünya
