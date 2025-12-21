ABD petrol tankeri ele geçirdi! Venezuela küplere bindi: "Bu eylem cezasız kalmayacak"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin Pentagon'un desteğiyle Venezuela'da demirlemiş bir petrol tankerini ele geçirdiğini belirtti.

Noem, "ABD, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan petrolün yasadışı hareketini takip etmeye devam edecek. Sizi bulacağız ve durduracağız" ifadelerine yer verdi.

Venezuela yetkilileri ise, ABD'nin bir petrol tankerini “çalması ve kaçırması”nı reddeden bir açıklama ile cevap verdi.

"BU EYLEMLER CEZASIZ KALMAYACAK"

“Bu eylemler cezasız kalmayacak” diyen yetkililer, Venezuela'nın BM Güvenlik Konseyi ve diğer çok taraflı kuruluşlara şikayette bulunmak da dahil olmak üzere tüm gerekli önlemleri alacağını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya giren veya çıkan yaptırımlı petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz bir abluka” ilan etmişti. 10 Aralık'ta ABD güçlerinin Venezuela kıyıları yakınlarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerini ele geçirmesiyle karşılıklı gerginlik tırmanmış, Venezuela bu eylemi “uluslararası korsanlık” olarak kınamıştı.

Washington, bu önlemlerin yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını söylerken, Caracas ise ABD'yi Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak ve Venezuela'nın petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlamak için uyuşturucu ile mücadele bahanesini kullanmakla suçluyor.