Epilepsi hastası yaşlı adamdan acı haber! Cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, sulama kanalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibince kanaldan çıkarılan şahsın, epilepsi hastası ve yüzde 61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu'ya ait olduğu belirlendi.

Dulundu'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.