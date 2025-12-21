Menü Kapat
Hava Durumu
11°
Gündem
Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, kara kış kapıya dayandı. Yarından itibaren 40 gün sürecek zemheri soğuklarıyla beraber birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise Marmara ve Ege'de sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre pazar günü yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

Rüzgar genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

40 GÜN SÜRECEK ZEMHERİ SOĞUKLARI BAŞLIYOR

Kışın en soğuk dönemi olarak bilinen zemheri yarın başlıyor. 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsayan zemheri boyunca birçok ilde sıcaklıklar eksi dereceleri görecek. İstanbul'da da sıcaklığın 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

YENİ HAFTADA KAR GELİYOR

Pazartesi günü Kastamonu, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kütahya'da kar yağışı görülecek.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

Salı günü ise Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta kar etkili olacak.

Kar yağışı kapıda! Meteoroloji birçok ili uyardı: Günlerce sürecek

21 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Erzurum'un batı kesimlerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

