Sergen Yalçın'dan Rafa Silva için bomba sözler! Notunu verdi: "10 üzerinden sıfır"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konut etti. Beşiktaş'ın tek golle 3 puanı aldığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"RAFA SİLVA, ELİMDE PATLADI"

Beklemedikleri yerde bombanın ellerinde patladığını belirten Yalçın, "Rafa Silva, elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı" dedi.

"RAFA'NIN ANTRENMANLARI 10 ÜZERİNDEN SIFIR"

Rafa Silva hakkında çok fazla şey konuşmak istemediğini aktaran Yalçın, "Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır! Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.