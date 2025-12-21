Menü Kapat
Asgari ücret tahminini 'altında olmaz' diyerek duyurdu! Ekonomist Mahmut Aydoğmuş'dan net rakam

Asgari ücrette milyonların merakla beklediği süreçte kritik eşik aşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısını geride bırakmasının ardından, nihai rakamın şekilleneceği üçüncü toplantı için geri sayım başladı. 2026’da geçerli olacak asgari ücret için uzmanlardan peş peşe tahminler gelirken, kulislerde öne çıkan rakamlar da netleşmeye başladı. Gözler artık komisyondan çıkacak son rakama çevrildi. 

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Mahmut Aydoğmuş, asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz. 

YÜZDE 25 BEKLENTİSİ 

Şu anda yüzde 25 ile 30 bandında bir rakam üzerinde bir müzakere süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel de bu çerçevede şekillenecektir. Yani yüzde 25'in altında beklemiyorum ben. Ama yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimali de şu anda çok zor görünüyor.

Tabii sadece şu anda kamuoyu tamamen oransal olarak net asgari ücret ne kadar artacak, tabii milyonları ilgilendiren daha ziyade kısım burası ama bunun dışında diğer çeşitli sosyal haklar, yan haklar gibi mevzular da var. Dolayısıyla bu özellikle geçtiğimiz haftaki ikinci toplantıda hani o masada ne oluyor, tabii detaylar konuşuluyor. 

Yani neticede sadece bir kök maaş artışından ibaret değil yani bu süreç. Dolayısıyla burada belirli olan taraflar var. Ancak daha ziyade kamuoyunun merak ettiği; net asgari ücret ne kadar olacak. Çünkü Türkiye'de sabit bir maaş sistemi üzerinden konuşuyoruz. Yani kişilerin bulunmuş oldukları sektörler, bölgeler ya da kıdem gibi birden fazla böyle değişkenlik arz edecek duruma göre farklılık oluşturan asgari ücret yok ülkemizde. Sadece standart bir asgari ücretten bahsediyoruz.

Dolayısıyla herkesin de merak ettiği 22 bin 104 TL olan halihazırdaki asgari ücret ki temmuz ayında bir artış da olmamıştı... Dolayısıyla buradan enflasyon farkından doğan zararlar telafi edilecek mi, edilecekse ne düzeyde edilecek bunları göreceğiz. Ama 27 bin - 28 bin bandında bir asgari ücretin bu hafta içi açıklanmasını ben de bekliyorum"

7
OLASI ZAM SENARYOLARI IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRET ZAMLARI 

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.

