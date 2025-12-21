Beylikdüzü'nde ölümden kaçış!

Beylikdüzü'nde bir bina yıkım sırasında kısmen çöktü. O sırada yıkımı meraklı bakışlar altında izleyen çocuklar ise enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana gelen korku dolu kaçış anları saniye saniye kameralara böyle yansıdı. Öte yandan çocuklar ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.