Altın borcu olanlar dikkat: Yapay zeka 2026 gram altın rekorunu hesapladı

MERKEZ BANKALARININ "GİZLİ" ALTIN TALEBİ

Analizin dikkat çeken bir diğer noktası da merkez bankalarının tavrı. Yapay zeka, dünya genelindeki merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara olan bağımlılıklarını azaltmak adına altına yönelme trendinin 2026'da zirve yapacağını belirtiyor. Bu kurumsal talep, fiyatların aşağı yönlü sert düşüşler yaşamasını engelleyen bir "taban" oluşturuyor.

Yani yapay zekaya göre, 2026 yılında altının sert bir çakılma yaşaması matematiksel olarak düşük bir ihtimal. Olası geri çekilmelerin ise piyasa tarafından "alım fırsatı" olarak değerlendirileceği öngörülüyor. Özellikle savaşların bitmesi veya ekonomilerin düzelmesi gibi "Kötümser Senaryo"da bile gram altının 7.000 TL'nin altına inmesinin zor olduğu vurgulanıyor. Çünkü üretim maliyetleri ve maden arzının kısıtlı olması, fiyatı doğal olarak yukarı itiyor.