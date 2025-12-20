Ankara’da öğretmenleriyle alay eden öğrencilere verilen cezalar belli oldu

Ankara'da Kocatepe'de bir lisede öğretmenleriyle alay edip video çeken öğrencilerin cezası açıklandı. Bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüler infiale neden olmuştu. Öğrenciler pişkin ve alaycı tavırla öğretmenlerinin etrafını sarmıştı.

Öğretmenin 'oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve 'dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.

7 ÖĞRENCİYE CEZA

Olayın ardından öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucu 5 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma, 2 öğrenciye de okul değişikliği cezası verildi.