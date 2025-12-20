19 Aralık Cuma reyting sonuçları 2025 || Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar… Dün en çok ne izlendi?

19 Aralık 2025 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Çünkü dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar aynı anda yayına girdi. Geçtiğimiz sezonlarda reytingleri kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bir bölümle seyirci karşısına çıkarken, yeni sezonda büyük bir izleyici kitlesini kendine bağlayan Taşacak Bu Deniz nefes kesen sahnelere ev sahipliği yaptı. Diğer yandan ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da ise heyecan dozu bir an bile düşmedi…