19 Aralık Cuma reyting sonuçları 2025 || Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar… Dün en çok ne izlendi?

19 Aralık 2025 reyting sonuçları merakla bekleniyor. Çünkü dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar aynı anda yayına girdi. Geçtiğimiz sezonlarda reytingleri kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bir bölümle seyirci karşısına çıkarken, yeni sezonda büyük bir izleyici kitlesini kendine bağlayan Taşacak Bu Deniz nefes kesen sahnelere ev sahipliği yaptı. Diğer yandan ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da ise heyecan dozu bir an bile düşmedi…

19 Aralık Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen diziler seyircisine unutulmaz anlar yaşatırken, bölümlerin sona ermesiyle “En çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Kızılcık Şerbeti 118. Bölümüyle, TRT1’de Taşacak Bu Deniz 11. Bölümüyle, Kanal D’de Arka Sokaklar 732. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star’ın yeni bölümü, Star TV’de Ne Olacak Şimdi isimli yerli sinema filmi, ATV’de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Snaw isimli yabancı sinema filmi, Show TV’de Veliaht dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

19 ARALIK 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 19 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

