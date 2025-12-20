Konya'da kanlı sabah! Sokakta korkunç manzara, sesi duyan koştu

Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak’ta meydana gelen olayda, saat 4.30 sıralarında dehşet yaşandı. 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan aile fertleri dışarı çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı. Kanlar içinde yerde yatan Kocataş'ı gören aile üyeleri durumu hemen ekiplere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Kocataş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orhan Kocataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulunurken, saldırıda kullanılan silah ele geçirilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Orhan Kocataş’ın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.