12°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Konya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 8 kişi yaralı

Konya'nın Kula ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 8 kişi yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 05:59
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 05:59

’nın ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
, Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 42 GE 720 plakalı hafif ticari araç ile Ş.S. yönetimindeki 06 CJL 437 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. , sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 8 kişi yaralı

Öte yandan araçların ilçeye bağlı Canımana Mahallesi ile Kırkpınar Mahallesi istikametinde seyir halinde oldukları belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

