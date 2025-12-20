Konya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 8 kişi yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 42 GE 720 plakalı hafif ticari araç ile Ş.S. yönetimindeki 06 CJL 437 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan araçların ilçeye bağlı Canımana Mahallesi ile Kırkpınar Mahallesi istikametinde seyir halinde oldukları belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.