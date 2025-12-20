Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İşimiz zor, adeta imkansız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm partilerin sürece dair ortak bir rapor hazırlamasının kolay olmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Talepler birbirine çok uzak. Bu da işimizin kolay olmadığını, adeta imkansız olduğunu gösteriyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İşimiz zor, adeta imkansız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 01:46
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 02:04

Genel Başkanı , Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşma yapan Yapıcıoğlu, 13 yıl önce yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İşimiz zor, adeta imkansız

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, 'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonunun çalışmaları kapsamında 19 toplantının yapıldığını belirtti.

Toplantıların sonucunda her partinin bir hazırlaması ve daha sonra bu raporların mümkünse birleştirilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İşimiz zor, adeta imkansız

"ORTAK RAPOR ADETA İMKANSIZ"

"Meclis Başkanının isteği, ümidi, talebi şudur: 'Bütün partilerin altına imza atabileceği ortak bir rapor çıksın.' Bazı partiler raporlarını Meclis Başkanlığına sundu. Bu raporların içeriğine bakıldığında ortak bir raporun hazırlanmasının çok kolay olmadığı görünüyor. Birbirine çok uzak talepler, birbirine çok uzak tanımlamalar, tarifler, işimizin zor olduğunu ortak bir rapor çıkarmanın adeta imkansız olduğunu gösteriyor."

Kendi raporlarını hazırladıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! 3 aşama belirlendi, ilki eve dönüş
ETİKETLER
#terörle mücadele
#tbmm
#demokrasi
#rapor
#Zekeriya Yapıcıoğlu
#hüda par
#Milli Dayanışma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.