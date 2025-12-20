HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İşimiz zor, adeta imkansız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda partisinin 13'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşma yapan Yapıcıoğlu, 13 yıl önce yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yapıcıoğlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında 19 toplantının yapıldığını belirtti.

Toplantıların sonucunda her partinin bir rapor hazırlaması ve daha sonra bu raporların mümkünse birleştirilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"ORTAK RAPOR ADETA İMKANSIZ"

"Meclis Başkanının isteği, ümidi, talebi şudur: 'Bütün partilerin altına imza atabileceği ortak bir rapor çıksın.' Bazı partiler raporlarını Meclis Başkanlığına sundu. Bu raporların içeriğine bakıldığında ortak bir raporun hazırlanmasının çok kolay olmadığı görünüyor. Birbirine çok uzak talepler, birbirine çok uzak tanımlamalar, tarifler, işimizin zor olduğunu ortak bir rapor çıkarmanın adeta imkansız olduğunu gösteriyor."

Kendi raporlarını hazırladıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Giriş ve özetten başka iki ana bölümden ve pek çok başlıktan oluşan 50 sayfaya yakın bir rapor." dedi.