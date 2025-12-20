Şara X'te hesap açtı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik ederek, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını iletti.

SURİYE HALKINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, yaptırımların başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını kutladı.

Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri anan Şara, "Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A TRUMP'A VE İKİ LİDERE ÖZEL TEŞEKKÜR



Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Şara, devrim süresince Suriye halkına destek veren Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de şükranlarını sunarak, "Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.