Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?

Aralık ayının sonuna doğru ilerlerken 20-21 Aralık 2025 hafta sonu sınav takvimi netleşti.
Aralık ayının sondan bir önceki hafta sonunda uygulanacak olan merkezi sınavlara binlerce aday katılacak.
ÖSYM tarafından bu hafta sonu 3 sınav düzenlenecek.
2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (2025-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı) yapılacak.
21 Aralık 2025 tarihinde 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) düzenlenecek.
ÖSYM'nin açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.
Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. oturum saat 14.45'te yapılacak.
Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. oturum, 21 Aralık Pazar saat 10.15'te başlayacak.
İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. oturum, 21 Aralık saat 14.45'te düzenlenecek.
e-YDS 2025/12, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav binalarında İngilizce olarak gerçekleştirilecek.
Cumartesi saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YDUS 2. Dönem ise 21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.