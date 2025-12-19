Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimlerini yakından izleyen öğrenci ve adaylar bu hafta sonu ne sınavı var? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 23:53

Aralık ayının sonuna doğru ilerlerken 20-21 Aralık 2025 hafta sonu netleşti.

Aralık ayının sondan bir önceki hafta sonunda uygulanacak olan merkezi sınavlara binlerce aday katılacak.

Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

tarafından bu hafta sonu 3 sınav düzenlenecek.

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( 2025/12 İngilizce) 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (2025-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı) yapılacak.

21 Aralık 2025 tarihinde 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) düzenlenecek.

Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı Sınavları 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1. oturum, Cumartesi saat 10.15'te başlayacak.

Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. oturum saat 14.45'te yapılacak.

Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3. oturum, 21 Aralık Pazar saat 10.15'te başlayacak.

İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4. oturum, 21 Aralık saat 14.45'te düzenlenecek.

Hafta sonu yarın sınav var mı? 20-21 Aralık hangi sınavlar var?

e-YDS 2025/12, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de elektronik sınav binalarında İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Cumartesi saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDUS 2. Dönem ise 21 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

ETİKETLER
#ösym
#E-YDS
#sınav takvimi
#Adalet Bakanlığı Sınavları
#Ydus
#Aralık Sınavları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.