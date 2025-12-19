Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olayın aydınlanmasında büyük rol oynaması bekleyen genç kızın cep telefonu İspanya'ya gönderildi.

İspanya'daki inceleme süreci ve bunun sonunda hangi bilgilerin ortaya çıkacağı merak edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli bir bilgi verdi.

ROJİN'İN TELEFONUNDA 10 HANELİ ŞİFRE

Bakan Tunç, İspanya'daki incelemenin sürdüğünü belirterek "Son aldığımız bilgiye göre, 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak." dedi.

"KONU AYDINLANACAK İNŞALLAH"

Adalet Bakanı, daha önce yapılan delil tespitlerine ve dijital incelemelere işaret ederek "Bir sonuca ulaşılamamıştı. Burada telefonun incelenmesiyle birlikte, konunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.