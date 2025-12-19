Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı

2024 Eylül'de kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Bakan Tunç, telefonda 10 haneli bir şifre tespit edildiğini bildirdi.

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 22:37

'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olayın aydınlanmasında büyük rol oynaması bekleyen genç kızın cep telefonu 'ya gönderildi.

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı

İspanya'daki inceleme süreci ve bunun sonunda hangi bilgilerin ortaya çıkacağı merak edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli bir bilgi verdi.

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı

ROJİN'İN TELEFONUNDA 10 HANELİ ŞİFRE

Bakan Tunç, İspanya'daki incelemenin sürdüğünü belirterek "Son aldığımız bilgiye göre, 10 haneli bir kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak." dedi.

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı

"KONU AYDINLANACAK İNŞALLAH"

Adalet Bakanı, daha önce yapılan delil tespitlerine ve dijital incelemelere işaret ederek "Bir sonuca ulaşılamamıştı. Burada telefonun incelenmesiyle birlikte, konunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

