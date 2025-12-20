Anadolu Efes Dubai Basketbol maç skoru kaç kaç? Euroleague’de 11. Yenilgi

EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, Dubai Basketbol'u misafir etti.

Mücadeleyi 80-76 yitiren temsilcimiz 11. mağlubiyetini yaşadı.

Başa baş bir karşılaşmaya sahne olan ilk periyotta iki takım da boyalı alandan sayı üretti.

Anadolu Efes, Beaubois'nın 11 sayı attığı birinci çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 37-30 avantajlı gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, farkı çift hanelere taşıdı ancak lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 57-52 önde bitirebildi.

Dördüncü ve son periyoda istekli başlayan Dubai Basketbol, karşılaşmayı 80-76 kazandı.