Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Eyüpspor ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Alper Karasu'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun hem üst sıralarını hem de küme hattını doğrudan etkileyecek.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Draguş, Legowski, Thiam, Umut.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

FENERBAHÇE'DE KADRO KRİTİĞİ

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü; önemli mücadelede forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR'DA 3 EKSİK

Eyüpspor'da Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

EYÜPSPOR VE FENERBAHÇE ARASINDA 3. DÜELLO

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la toplamda 2 mücadeleye çıkan sarı lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti.

FENERBAHÇE'DE YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi! Esasen ise Kanarya; 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE'DE BAŞROL ANDERSON TALISCA'NIN

31 yaşındaki Anderson Talisca; bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Brezilyalı yıldız, ligde de 8 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olarak dikkat çekti.

https://x.com/Fenerbahce/status/2001293958144512154?s=20