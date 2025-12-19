Menü Kapat
12°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe; Trendyol Süper Lig'in devre arası öncesinde, Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 23:41

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Eyüpspor ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Alper Karasu'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun hem üst sıralarını hem de küme hattını doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Draguş, Legowski, Thiam, Umut.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE KADRO KRİTİĞİ

Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü; önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR'DA 3 EKSİK

Eyüpspor'da Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR VE FENERBAHÇE ARASINDA 3. DÜELLO

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la toplamda 2 mücadeleye çıkan sarı lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi! Esasen ise Kanarya; 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe Eyüpspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE BAŞROL ANDERSON TALISCA'NIN

31 yaşındaki Anderson Talisca; bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Brezilyalı yıldız, ligde de 8 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olarak dikkat çekti.

https://x.com/Fenerbahce/status/2001293958144512154?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Sarı lacivertlilerin, devre arasında birkaç yıldıza veda etmesi ve önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
TGRT Haber
