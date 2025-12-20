Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
Editor
 Banu İriç

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü

Alanya'da DSİ'ye ait sulama borusunun patlamasıyla sular taştı. Bu sırada park halindeki bir otomobil sürüklenerek büyük hasar aldı. Görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 18:10

Antalya'nın ilçesinde DSİ'ye ait sulama borusunun patlamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde yoğun tazyikli su otomobili de önüne katarak ilerledi. Araç yolda devrildi.

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü

SU BORUSU PATLADI ARACI SÜRÜKLEDİ

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi.

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü

ÇUKUR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, sulama borusunun patlamasının ardından yolda oluşan büyük çukur, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü


Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve yolda meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü
