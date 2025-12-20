DSİ borusu patladı, sular park halindeki arabayı da önüne katıp götürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde DSİ'ye ait sulama borusunun patlamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Gece saatlerinde Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde yoğun tazyikli su otomobili de önüne katarak ilerledi. Araç yolda devrildi.

SU BORUSU PATLADI ARACI SÜRÜKLEDİ

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda park halinde bulunan otomobil, suyun şiddetiyle yol kenarındaki portakal bahçesine sürüklendi.

ÇUKUR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, sulama borusunun patlamasının ardından yolda oluşan büyük çukur, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi. Portakal bahçesine sürüklenen otomobil ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.