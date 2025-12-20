Menü Kapat
Ekonomi
 | Sumru Tarhan

Arf Bio halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu? 19,50 TL’den satışa çıkacak

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. 19,50 TL'den satışa çıkacak olan hisse Yıldız Pazar'da işlem görecek. Yatırımcılar ise Arf Bio halka arzının talep toplama tarihi belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 17:25

ARFYE hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin talep toplama tarihi duyuruldu. Binlerce yatırımcının satın alacağı hissenin talep toplama tarihi ve hisse kodu netleşti.

ARF BİO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Hisse, 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. 'da işlem görecek olan hisse, ARFYE kodu ile satışa çıkacak. Talep toplama sürecinin ardından ise borsada işlem göreceği tarih netleşecek.

Arf Bio halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu? 19,50 TL’den satışa çıkacak

ARF BİO KAÇ LOT VERECEK?

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

#halka arz
#yıldız pazar
#Arfye
#Arf Bio
#Talep Toplama
#Ekonomi
