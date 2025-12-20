Arf Bio halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu? 19,50 TL’den satışa çıkacak

ARFYE hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin talep toplama tarihi duyuruldu. Binlerce yatırımcının satın alacağı hissenin talep toplama tarihi ve hisse kodu netleşti.

ARF BİO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Hisse, 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisse, ARFYE kodu ile satışa çıkacak. Talep toplama sürecinin ardından ise borsada işlem göreceği tarih netleşecek.

ARF BİO KAÇ LOT VERECEK?

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).