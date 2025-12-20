Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı!

Kategoriler
İstanbul
Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken fenomen Murat Övüç yayımladığı video nedeniyle tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övünç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.