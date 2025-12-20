Menü Kapat
12°
 | Berkay Alptekin

İsrail, Suriye'ye baskın düzenledi! Köy yoluna kontrol noktası kurdu

İsrail'in Suriye'ye yönelik işgalleri sürüyor. İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde yer alan el-Acraf köyüne baskın düzenleyerek, yol kontrol noktası kurdu.

İsrail, Suriye'ye baskın düzenledi! Köy yoluna kontrol noktası kurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 15:39

'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, işgalci ordusu Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra iline bağlı el-Acraf köyünde düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

Haberde, bu adımın İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

İsrail, Suriye'ye baskın düzenledi! Köy yoluna kontrol noktası kurdu

AHMED ŞARA, İSRAİL'İN KARNESİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

