İsrail, Suriye'ye baskın düzenledi! Köy yoluna kontrol noktası kurdu

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, işgalci İsrail ordusu Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra iline bağlı el-Acraf köyünde baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

Haberde, bu adımın İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

AHMED ŞARA, İSRAİL'İN KARNESİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.