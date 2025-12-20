Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Genç subayın kahreden ölümü! 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan fizyoterapist Ali Can 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti. Ali Can'ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Genç subayın annesinin de 4 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Genç subayın kahreden ölümü! 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 14:58

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan 23 yaşındaki Ali Can'dan acı haber geldi. Ali Can 3 gün önce gittiği baba ocağında aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. İlk olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yedek subay, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Can kurtarılamadı.

Genç subayın kahreden ölümü! 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti

ANNESİNİ DE KANSERDEN KAYBETMİŞ

Genç yaşta vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Ali Can'ın cenazesi, bugün Kayaburnu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, ilçe protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Ali Can'ın, kısa süre önce görev yaptığı hastanede lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. Can'ın annesi Fatma Can'ın da 2021 yılında kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serik'te esnaflık yapan baba İsmail Can, evladını toprağa verirken büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, yakınlarının desteğiyle teselli edilmeye çalışıldı. Ali Can'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Serik ilçesinde de derin üzüntüye neden oldu.

Genç subayın kahreden ölümü! 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti
Genç subayın kahreden ölümü! 3 gün önce geldiği baba ocağında hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 8 kişi yaralı
Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!
ETİKETLER
#ölüm
#kanser
#Serik
#fizyoterapist
#Sarıkod
#Gülhane Hastanesi
#Yedek Subay
#Genç Yetişkin
#Kanseroğlu
#Gülhane Hastanesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.