Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!

İstanbul Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!
'de saat 12.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Alır’a (72) çarptı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Mehmet Alır ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Alır’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!

"ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAYA GEÇİDİ YAPTI, İBB GELDİ SİLDİ, KAZA KAÇINILMAZDI"

anında olay yerinde olan Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, daha önce bölgede alınan önlemlerin kaldırıldığını belirterek şunları söyledi: "Şu anda bulunduğumuz yer Hadımköy Haraççı Yolu Caddesi olarak biliniyor. Burada 3 ay önce Arnavutköy Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bir çalışma yaptı, buraya bir konuldu. Ancak yaya geçidi yapıldığı günün akşamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar gelip bu geçidi sildi. ‘Burada yaya geçidi olamaz’ diyerek yolu eski haline getirdiler. Burası Hadımköy’ün en işlek caddelerinden biri, sosyal tesislerin ve parkın olduğu bir bölge. Her gün yüzlerce insan buradan karşıya geçiyor. Kaza kaçınılmaz hale geldi. Önlemler alınmıştı ama sonrasında yaya geçidinin silinmesi, şu anda da neredeyse görünmez hale gelmesi sonucu bu acı olayı yaşadık. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum." Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Muhtardan olay sözler!
ETİKETLER
#kaza
#arnavutköy
#olay
#yaşlı adam
#yaya geçidi
#Havafriyat
#Gündem
