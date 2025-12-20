İran bir kalem daha kırdı! İsrail'e casusluk yaptığı ileri sürülen kişi idam edildi

İranlı Akil Keşaverz adlı bir kişinin "İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv ile istihbarat işbirliği gerçekleştirmek ve İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip görüntülerini kaydetmekten" suçlu bulunduğu belirtildi.

Hem İsrail ordusu hem de Mossad ile ayrı kanallardan iletişim halinde olduğu kaydedilen Keşaverz'in idam edildiği aktarıldı.

İSRAİL DE HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde de İsrail medyasında çıkan haberde, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı ileri sürülen Vitaly Zvyagintsev isimli Rusun uzun yıllardır İsrail'de işçi olarak çalıştığı belirtilmişti.

Zvyagintsev'in İran istihbaratının talebi doğrultusunda ekim ayından itibaren İsrail limanları ve buralardaki askeri gemilerin fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.

İran istihbaratından bir kişiyle iletişim halinde olduğu öne sürülen Zvyagintsev'e dijital yolla ödeme yapıldığı ifade edildi.

Bu ay başında gözaltına alınan Zvyagintsev hakkında "yabancı bir ajanla temas kurmak ve düşmana bilgi sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı kaydedildi.