Pınar Erbaş işten mi çıkarıldı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ekrana çıkmadı, iddialar havada uçuştu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar şoke etti. Soruşturma devam ederken Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi spiker Pınar Erbaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

DÜN AKŞAM EKRANA ÇIKMADI

Ersoy ile yalnızca 8 ay evli kalan ve jet hızıyla boşanma kararı alan Show TV spikeri Pınar Erbaş gündeme oturdu. Erbaş dün akşamki haber bültenini sunmayınca sosyal medyada yorum yağmuru başladı. Ekranda dün Erbaş yerine Hande Bayraktar yer aldı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak ne kanaldan ne de Pınar Erbaş'tan bir açıklama geldi. Spikerin işine son verilip verilmediğine dair de henüz bir bilgi bulunmuyor.