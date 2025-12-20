Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Pınar Erbaş işten mi çıkarıldı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ekrana çıkmadı, iddialar havada uçuştu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş dün akşam Show TV Ana Haber’e çıkmadı. Yaşanan gelişmenin ardından “Pınar Erbaş neden haberleri sunmadı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili iddialar havada uçuşurken, Erbaş ve kanal yönetimi herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşte detaylar...

Pınar Erbaş işten mi çıkarıldı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ekrana çıkmadı, iddialar havada uçuştu
operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar şoke etti. Soruşturma devam ederken Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi spiker Pınar Erbaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Pınar Erbaş işten mi çıkarıldı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ekrana çıkmadı, iddialar havada uçuştu

DÜN AKŞAM EKRANA ÇIKMADI

Ersoy ile yalnızca 8 ay evli kalan ve jet hızıyla kararı alan spikeri Pınar Erbaş gündeme oturdu. Erbaş dün akşamki bültenini sunmayınca sosyal medyada yorum yağmuru başladı. Ekranda dün Erbaş yerine Hande Bayraktar yer aldı.

Pınar Erbaş işten mi çıkarıldı? Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ekrana çıkmadı, iddialar havada uçuştu

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak ne kanaldan ne de Pınar Erbaş'tan bir açıklama geldi. Spikerin işine son verilip verilmediğine dair de henüz bir bilgi bulunmuyor.

