Mehmet Akif Ersoy iddialarına Süleyman Soylu'dan cevap! 'Telefonda görüştüler' iddialarını böyle açıkladı

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Uyuşturucu ağı kuran ve sapkın ilişkileri ifşa olan Ersoy için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmedi. Bu iddialardan biri de Süleyman Soylu hakkındaydı. Ersoy'un kadınlarla ilişki kurarken itibar ve güven kazanmak adına Süleyman Soylu ile görüntülü konuştuğu iddia edilmişti. Soylu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İddiaları yalanlayan Soylu, "Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz." ifadelerini kullandı.

"HAYSİYETSİZLİKTİR VE ŞEREFSİZLİKTİR"

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı.

Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız.

Çünkü yok.

Üzüntüm şudur:

22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin “etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı” ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır.

Üzüldüm.

Çünkü devletine ve milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum.

Benim hakkımda;

“FETÖ’nün medya imamı ile iş birliği içerisinde kitap yazan”,

“her dönem kullanılan ve korunan kişilerden”, mal bulmuş Mağribi gibi “alem yaparken Soylu’yu arardı” şeklinde atılan başlıklar, haysiyetsizliktir ve şerefsizliktir.

Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir.

Ve tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı O’dur.