Green Card başvuruları iptal mi oldu, neden askıya alındı? ABD Green Card başvurularıyla ilgili kritik açıklama

Çeşitlilik vizesi programıyla birlikte binlerce kişi ABD’de yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu. Green Card başvuruları, her yıl Ekim ayında yapılırken bu yıl başvuruların gecikmesi sonrası gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. Green Card ile birlikte her yıl 50 bin kişi ABD’de yaşama hakkı elde ediyordu. Yaşama hakkı elde edenlerin yanı sıra aileleri de bu haktan yararlanabiliyordu. Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump önemli bir karara imza attı. Peki Green Card başvuruları neden iptal oldu? İşte, alınan karara ilişkin bilgiler…

GREEN CARD BAŞVURULARI 2026 İPTAL Mİ OLDU?

Green Card başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığ’na bağlı DV Lottery’e aracılığıyla ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyordu.

Çeşitlilik vizesi programıyla birlikte her yıl yaklaşık 50 bin kişi kura çekimi yöntemiyle ABD’de kalıcı oturma izni alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından Green Card çekilişi programını askıya aldı. Green Card başvurularının 2026 yılında tekrar başlaması beklenmiyor.

ABD GREEN CARD CARD BAŞVURUSU NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Amerika’da yaşanan iki silahlı saldırının sonucunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) programının durdurulması emrini verdiği duyurdu.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı’dır. ABD’ye az göçmen gönderen ülkelerin vatradnaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şartı sağlamaktadır. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika'da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz.