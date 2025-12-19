Menü Kapat
Editor
 Fuat İğci

Green Card başvuruları iptal mi oldu, neden askıya alındı? ABD Green Card başvurularıyla ilgili kritik açıklama

ABD’de yaşamak ve çalışmak isteyenler, Green Card başvuru tarihlerine odaklanmıştı. ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getirenlere, kura yöntemiyle “Yeşil Kart” sağlanıyordu. Her yıl Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan başvurular bu yıl gecikti. Başvuru yapmaya hazırlananlar için ise üzücü haber geldi. 2025 yılında yapılan Green Card başvurularına 20 milyon kişi başvuru yaparken 131 binden fazla kişi seçilmişti. Peki 2026 Green Card başvuruları iptal mi oldu? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları…

Green Card başvuruları iptal mi oldu, neden askıya alındı? ABD Green Card başvurularıyla ilgili kritik açıklama
Çeşitlilik vizesi programıyla birlikte binlerce kişi ABD’de yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu. başvuruları, her yıl Ekim ayında yapılırken bu yıl başvuruların gecikmesi sonrası gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. Green Card ile birlikte her yıl 50 bin kişi ABD’de yaşama hakkı elde ediyordu. Yaşama hakkı elde edenlerin yanı sıra aileleri de bu haktan yararlanabiliyordu. Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından ABD Başkanı önemli bir karara imza attı. Peki Green Card başvuruları neden iptal oldu? İşte, alınan karara ilişkin bilgiler…

GREEN CARD BAŞVURULARI 2026 İPTAL Mİ OLDU?

Green Card başvuruları ABD Dışişleri Bakanlığ’na bağlı DV Lottery’e aracılığıyla ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyordu.

Çeşitlilik vizesi programıyla birlikte her yıl yaklaşık 50 bin kişi kura çekimi yöntemiyle ABD’de kalıcı oturma izni alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından Green Card çekilişi programını askıya aldı. Green Card başvurularının 2026 yılında tekrar başlaması beklenmiyor.

Green Card başvuruları iptal mi oldu, neden askıya alındı? ABD Green Card başvurularıyla ilgili kritik açıklama

ABD GREEN CARD CARD BAŞVURUSU NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Amerika’da yaşanan iki silahlı saldırının sonucunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) programının durdurulması emrini verdiği duyurdu.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı’dır. ABD’ye az göçmen gönderen ülkelerin vatradnaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şartı sağlamaktadır. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika'da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz.

ETİKETLER
#donald trump
#green card
#Çeşitlilik Vizesi
#Abd Göç Yasallığı
#Abd Göçmenliği
#Yaşam
