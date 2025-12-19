Menü Kapat
Amasya'da gün yüzüne çıkarıldı, tam 2600 yıllık! Tarihi keşiften görüntüler

Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında ilginç bulgular gün yüzüne çıkarıldı. Pers dönemine ait 2 bin 600 yıllık keşif için açıklama yapıldı. Tarihi keşiften görüntüler yayınlandı.

Eski medeniyetlere ait araştırma ve kazılar devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinde yapılan arkeolojik kazılarda tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor. Bu kez ’da Neolitik dönemden kalma bulgular inceleniyor.

Amasya'da gün yüzüne çıkarıldı, tam 2600 yıllık! Tarihi keşiften görüntüler

Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 600 yıllık tandır keşfedildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Pers dönemine ait pişirilmiş killi topraktan yapılmış tandırın, günümüzde kullanılan tandırlarla aynı görünümde olduğunu açıkladı.

Amasya'da gün yüzüne çıkarıldı, tam 2600 yıllık! Tarihi keşiften görüntüler

GÖVDESİ ZEMİNİN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ

19 yıldır süren kazıların bu yılki etabında buldukları tandıra ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş. Bu tandır bugünkü Anadolu'da kullanılan tandırlara birebir benziyor. Tek farkı 2 bin 600 yıllık olması" dedi.

Amasya'da gün yüzüne çıkarıldı, tam 2600 yıllık! Tarihi keşiften görüntüler

İKİ YIL ÖNCE DE KEŞKEK TENCERESİ BULUNMUŞTU

Anadolu'da Neolitik dönemden itibaren ekmek yapımında tandır benzeri ünitelerin bulunduğuna işaret eden İstanbul Üniversitesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, "Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı. Bu keşifle aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor. 2 yıl önce de Pers dönemine ait saray mutfağında toprak tencere ile içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulmuştuk. Bu tencerede keşkek yapılmış. Muhtemelen keşkek de bu tandırlarda pişiriliyordu" şeklinde konuştu.

Amasya'da gün yüzüne çıkarıldı, tam 2600 yıllık! Tarihi keşiften görüntüler
