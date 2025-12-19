Menü Kapat
Gündem
DEAŞ’a büyük darbe! 32 ilde operasyonun düğmesine basıldı: 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin son 2 haftadır süren operasyonlarla yakalandığını belirtti.

ŞÜPHELİLERDE 10'U TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

