Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın geriliyor: İşte 19 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe geçen altın fiyatları 19 Aralık Cuma gününü düşüşle açtı. Vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler de altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Aralık Cuma 2025 altın fiyatları...