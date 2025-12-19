Menü Kapat
İstanbul'da jandarma "suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama" suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Savcılık yaptığı açıklamada, şirketlerin 7 milyarlık sahte fatura düzenlediği ve devleti zarara soktuğu belirtildi.

26 şirkete maliye operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı yaptı.

Toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

ŞİRKETLERDE ARAMALAR YAPILIYOR

" kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.

7 MİLYAR DEĞERİNDE SAHTE FATURA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021) yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde , arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.

