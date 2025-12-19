Dolar ve euro kurundaki yükseliş sürüyor! İşte 19 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Aralık Cuma güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
Dolar alış fiyatı: 42,7911
Dolar satış fiyatı: 42,8218
Euro alış fiyatı: 50,1458
Euro satış fiyatı: 50,2369