Dolar ve euro kurundaki yükseliş sürüyor! İşte 19 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Aralık Cuma güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…